Fuat Oktay'ın 'çalışmalar bitti' sözlerine tepki: 'Daha kazma vurulmayan enkazlar var!'

Osmaniye’de bir depremzede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı yönündeki açıklamasına tepki göstererek, “Fuat Oktay ‘çalışmalar bitti’ demiş. Nerede bitti. Daha kazma kürek vurulmayan enkazlar var” dedi.

Bir yurttaş ise enkazın altında 26 yaşında yeğeninin olduğunu belirterek, “O gelmiş, bu gelmiş, bizim umurumuzda değil. Bizim acımız bize yeter. Yeğenim şu anda içeride. 5 gündür haber alamıyoruz. İlk gün bir tweet atmış çocuklar AFAD’a. Bir koordinasyon yok. Biz burada bir siyasi amaçla konuşmuyoruz. Bizim acımız bize yeter” diye isyan etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Osmaniye’de “arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı” yönündeki açıklamasına da tepki gösteren vatandaş, Özel’e yakınarak şunları söyledi:

“Artık milletin sabır taşı çatlamış, kimse sesini çıkaramıyor. Bizim televizyon izlediğimiz yok ama İstanbul’dan akrabalarımız arıyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ‘çalışmalar bitti’ demiş. Nerede bitti? Daha kazma kürek vurulmayan enkazlar var."

Tuvalet bile yok!

Bölgedeki tuvalet ihtiyacına da dikkat çeken depremzede, "Bu insanların en zaruri ihtiyacı lavabo kardeşim. Şu şehirde bir tane açık lavabo var mı? Bu insanlar nereye lavabolarını giderecek. Şurada bir cami var. İnsanlar gidiyor. Adam kapıyı kitlemiş ya. Lavaboyu kitlemiş. Ben dünden beri belediyeyi arıyorum cevap veren yok. Ya sen zor zamanda, caminin lavabosunu açık tutmaz mısın ya" dedi. (ANKA)