Fuat Oktay'ın bağış hesabına göre parayı kim yatırmadı?

Cumhurbaşkanı danışmanlarından Fuat Oktay dün AFAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın açıklamasında deprem sürecindeki çalışmalara dair bazı değerlendirmeler ve açıklamalarda bulundu.

Oktay basın açıklaması sırasında "'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası hesaplara yatırılmıştır. Toplanılan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanacaktır, harcanmaktadır. Ve depremzede kardeşlerimizin, afet bölgemizdeki her bir kardeşimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve kullanılmaktadır. Taahhüt edilip henüz AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmının da önümüzdeki günlerde söz verenler, taahhütte bulunanlar tarafından iletileceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. Oktay'ın bu açıklamasının ardından gözler parayı yatırmayan büyük şirketler ve kamu kurumlarına çevrildi.

Varlık Fonu'nun ve milyarderlerin taahhüdü 94 milyar lira ediyor

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz AFAD hesabına paraların yatmadığı anlaşılırken, kampanyada taahhütte bulunan Varlık Fonu ve milyarder şirketlerin belirttiği rakam 94 milyar ediyor. Fuat Oktay'ın AFAD hesabına yatan paranın 74 milyar olduğunu açıklamasıyla hangi kurumların parayı henüz yatırmadığı sorusu akıllara geldi.

Büyük şirketlerin ve Varlık Fonu'na ait kurumların taahhüt miktarı ise şu şekilde

Fuat Oktay'ın açıklaması, yapılan bağış taahhütlerinin kamu kuruluşları, Varlık Fonu ve milyarderler tarafından dahi yerine getirilmediğinin itirafı şeklinde yorumlandı.