Fuat Oktay'dan TBMM'de ABD Temsilciler Meclisi üyelerine yemek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi üyelerine öğle yemeği verdi.

Meclis Tören Salonu'nda verilen yemeğe, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİP Adana Milletvekili Bilal Bilici de katıldı.

ABD heyetinde ise Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips, Victoria Spartz ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yer aldı.

Yemek, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

AA'nın haberine göre yemekte "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, parlamentolar arası temasların önemi ile PKK/YPG ve FETÖ'nün yanı sıra ticari ilişkiler, NATO, güvenlik, savunma sanayi gibi konular ve bölgesel sorunlar" görüşüldü.