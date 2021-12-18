Fuat Oktay'dan 'OHAL' açıklaması

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" demişti.

Bu sözler sonrası başlayan tartışmalara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeye devam edecek. Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır. Bu genel şiarımızı zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz" dedi.