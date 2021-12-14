Fuat Oktay'dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kur dalgalanmalarına ilişkin 'Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır' dedi. 

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, 'Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.' dedi.

Oktay, "Ekonomide,  istihdamda,  üretimde ihracatta  büyüme odaklı tüm  alanlarda  kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz.  Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı  gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif  etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.