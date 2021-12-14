Fuat Oktay'dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, 'Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.' dedi.

Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.