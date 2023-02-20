Fuat Oktay: Şu ana kadar 28 ihbar mevcut, 8 yaralı var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay'da bu akşam meydana gelen depremlerin ardından açıklama yaptı.

Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

Yıkılan binalara ilişkin kendilerine şu ana kadar 28 ihbarın geldiğini duyuran Oktay, hastanelere kaldırılan yaralı sayısının ise 8 olduğunu açıkladı.

Oktay "Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük" dedi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik "Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı "denizde yükselme" uyarısını kaldırdığını duyurdu.