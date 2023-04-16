AKP'nin Ankara'dan milletvekili adayı gösterdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kızılay'ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır" dedi.

NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oktay Türk Kızılay'a yönelik eleştiriler ile çadır satılmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılay'ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım."