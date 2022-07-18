Fuat Oktay gelecek diye Millet Bahçesi'nin çimlerini yeşile boyadılar

Yozgat Çekerek Millet Bahçesi'nde kuruyan çimlerin yeşile boyandığı görüldü.

Duyur Haber'in haberine göre olay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretinin hemen öncesinde gerçekleşti.

Geçen cumartesi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen ‘Doğa ve Spor Festivali' etkinliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de katılmıştı.

Çekerek Barajı kenarına yapılan Millet Bahçesi, Yapay Rafting Parkuru, baraj içerinde oluşturulan Lavanta Adasının açılışlarının da gerçekleştirdiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Kirişçi buradaki açıklamasında, "Büyük kentlerde ulaşım, hava kirliliği, kentlerdeki çarpık yapılaşma pek çok konu aile içi bir takım problemler bunların hepsi maalesef yaşanmakta ve bunların hafifletilmesi için yine hükümet olarak çalışmalarımız hızla sürmektedir. Ama biz tarımsal üretim adına ormancılıkta ilgili faaliyetlerimiz adına mutlak surette kırsala geri dönüş yapmak zorundayız. Çünkü pandemi öncesinde bunu gösterdi" demişti.