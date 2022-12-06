Fuat Oktay: Eserleriyle konuşamayanların sermayesi hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlardır

TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine yapılan oturum sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında muhalefeti hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük "fıkra anlatan" Oktay, "Bir gün Temel çift görüyormuş, Dursun da cevaben 'tek gözünü kapatsana' demiş. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ne yazık ki iki gözünü birden kapatmış bir halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık." diye konuştu.

Uyuşturucu trafiği 'hayali'ymiş...

Oktay Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının merkezinde olan Türkiye'deki uyuşturucu trafiğine ilişkinse "eseriyle konuşmayanların sermayesi"nin "altı boş kara para iddiaları; hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlar" olduğunu söyledi.

"Ne yazık ki melankolik, geriye gitmeye sevdalı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Biz dijital dönüşüm, uzay egemenliği, siber vatan konuşuyoruz, siz hala geçmişteki istikrarsız dönemlerin özlemini taşıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz. Güçlendirilmiş değil küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız. Türkiye'yi yönetme iddiasında olan bir partinin veya koalisyonun daha vizyoner olmasını beklemek hakkımız diye düşünüyorum ama nerde…" değerlendirmesinde bulundu."

Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda söylediği "Bırakalım bu ayakları. Gazi Meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir" sözlerini anımsatan Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclise 'Gazi Meclis' demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz; şahit olun: Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir Meclise gaziliği yakıştıramayan bir Genel Başkanın size vadettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen bir ülke olabilir. İnanıyorum ki buna cevabı yüce milletimiz verecektir." dedi.

Bütçe teklifine dönük itirazları da hedef alan Oktay "Malum danışmanlarınızın aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle, o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez. Yetkiyi Cumhur İttifakı'na, muhalefeti de ömür boyu size verecektir." dedi.

Oktay, "Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla itham eden bir siyasi parti genel başkanına cevap vermek bile zül" şeklinde konuştu.