Fuat Oktay: Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Oktay burada bir vatandaşın 6'lı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını hatırlatması üzerine "Kimi aday göstersem diye bekliyorlar. Hiçbirinin kendisine güveni olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar" dedi.

DHA'nın haberine göre, Oktay "6'lı masa tarafından ısrarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı yoğun bir çalışma programı başlatıldı. 6'lı masanın yaptığı şeyi de görüyorsunuz. Masanın etrafında dolaşıp duruyorlar" diye konuştu.

Ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde papağanla konuşmasını eleştiren Oktay, "Bir tanesi papağan ile konuşmaya başlamış. Artık bu çaresizliğin son aşaması herhalde. Kendileri alışık olduğu için kendilerine söylenenleri tekrarlamaya, herhalde iletişimi de artık papağanlarla kurmaya başlamışlar. Ama papağanlar kendi söyleyeceklerini kendileri biliyorlar. Bizim bu papağanlar ne yazık ki ancak başkalarından aldıkları talimatları iletmekle yükümlü oldukları için daha 2023'teki seçimlere kiminle gideceklerine karar vermiş değiller" ifadelerini kullandı.