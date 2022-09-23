Ümit Özdağ video yayınladı: 'Süleyman Soylu önce uyuşturucuyla bağlantısını kessin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sosyal medya hesaplarımdan yayınlayacağım videoyu izle" demişti.

Özdağ Twitter’da yayınladığı videosunu "Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın Süleyman? Trol ordunu ve kontrolündeki siteleri tetikçilik ve eski/yeni iftiralar için kullandın" sözleriyle paylaştı.

Ümit Özdağ'ın videodaki söylemlerinin bir bölümü şöyle:

"Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'na sağlanan kaynakları AK Parti içindeki ve AK Parti dışındaki muhaliflerini anayasayı çiğneyerek izletmek için kullandı ve görüyoruz ki hâlâ kullanmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyor? İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bana verdiği bilgilere göre HTS kayıtları, WhatsApp dahil bütün yazışmaların konuşmaların izlenmesi, mobese kayıtlarının izlenmesi, banka kayıtlarının izlenmesi, otel kayıtlarının izlenmesi ve gerekirse fiziki takip yöntemleriyle gerçekleştiriliyor.

Soylu'nun bir de İçişleri Bakanlığı'nda bir trol ordusu kurduğunu biliyoruz. Bu troller sadece su ölü için çalışıyorlar. Ne devlet için çalışıyorlar ne AK Parti için çalışıyorlar. Soylu iyi bir örgütçü, valilerin büyük bölümünü DYP'li ailelerin çocuklarından seçiyor. Soylu herhalde dünyada en fazla suçlu hile dostluk fotoğrafı olan İçişleri Bakanı.

Burada sizlerle paylaşmayacağım, istihbarata dayalı ve ülkemizin güvenliği ile ilgili tehdit edilen bazı çalışmalarını da Soylu'nun, Türk istihbarat birimleriyle, resmi yazıyla paylaştım. Artık devlet arşivine girdi. Süleyman ne paylaştığımı tahmin ediyorsundur.

İçişleri Bakanlığı çayhanelerinde yapılan dedikoduların ne ben tekrarlayacağım ne de partimden birilerinin tekrarlamasına, paylaşmasına izin vereceğim.

Hani parti kurmak için yaptığın çalışmalar sırasında ABD Büyükelçiliği'yle temas kurmuştun ya. İçişleri Bakanlığı yetkilerinin bana ilettiğine göre sana verilen cevap 'önce uyuşturucuyla bağlantısını kessin sonra' şeklinde olmuş. Ben İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların yalancısıyım."