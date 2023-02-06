Fuat Oktay: Deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oktay, "Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere" açıklamasında bulundu.

'Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı'

Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

(Kahramanmaraş merkezli deprem) Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun sapasağlam yerinde.

Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız.

Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır.

'284 can kaybı, 2323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı'

284 can kaybı, 2323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı.

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa'ya doğal gaz akışı durduruldu.

​​​​​​​'Okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı değerlendireceğiz'