Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak." dedi.

Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın toplanacağını açıkladı.

Depremlerden etkilenenlere yönelik AFAD'a gönderilen nakdi yardımlarla ilgili Oktay, "Amaçları dışında 1 kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyecek." ifadesini kullandı.