Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gücün erklerin birinde toplanması hem sistemin yapısında hem de uygulamada mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde tek adam değil, istişare vardır, katılımcı demokrasi vardır, hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları vardır. Cumhurbaşkanımızı doğrudan millet seçmiştir ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı'nın kaç adet uçağı olduğuna ilişkin, "Bunu rahatlıkla açıklayabiliriz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu bir sır değildir" açıklamasını yaptı.

Oktay, "Tek adam" eleştirilerine ise, "Cumhurbaşkanımız daima milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilemiştir ama asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya lideridir" dedi.

'Yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur'

Oktay şöyle konuştu:

"Yatırımı, istihdamı, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli büyümeyi önceleyen bir ekonomik model ile hareket ediyoruz. Bu politika çerçevesinde cari işlemlerde kalıcı iyileşmenin yanı sıra dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi de sağlamak temel amacımızdır. Bununla birlikte, enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur."

'Döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Mevduat uygulaması başlatılmıştır'

Oktay şunları kaydetti:

"Ücretler konusuna gelince; en düşük devlet memuru aylığı, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 9 bin 105 liraya yükseltilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yapılmıştır. Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulaması başlatılmıştır. Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir."