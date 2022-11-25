AKP'li Şen: Oylarımız bir ara düşmüştü biliyorsunuz, şimdi de 40'ın üzerindeyiz

AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranının yüzde 41-42 civarında olduğunu iddia ederek, "Bir ara düşmüştü biliyorsunuz. AK Parti 34'e düşmüştü şimdi de 40'ın üzerindeyiz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin Giresun il başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında Giresun ve ilçelerinde bulunduklarını söyledi.

AKP'nin oy oranının yüzde 41-42 civarında olduğunu iddia eden Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın şu anda yüzde 50'nin üzerinde olduğunu net görüyoruz. Burada herhangi bir tereddüt yok. Yüzde 50'nin üzerine oturdu. Bir ara düşmüştü biliyorsunuz. AK Parti 34'e düşmüştü şimdi de 40'ın üzerindeyiz."

"Neden Cumhur İttifakı 55 olmasın" diyen Şen, "Olabilir ve bunu net görüyoruz. Cumhurbaşkanımız yüzde 52 ile seçilmişti. Şimdi 52'nin üzerinde olması gerekmez mi? Bize yakışan o değil midir? Bugün onun için buradayız. Onun için burada ve başka illerde bu çalışmaları yapıyoruz. Biz milletimizin bu şekilde teveccüh göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.