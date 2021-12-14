Fuat Oktay, CHP'li vekile 'çete üyesi' dedi

Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuştu.

Oktay’ın sunumunda muhalefeti hedef alması tepkilere neden oldu. Bütçe görüşmelerinde sabah AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “temiz bir dil” ve üslupla konuşulması gerektiği sözleri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bir kez daha yok sayıldı. Oktay sunumunda CHP Milletvekili Burcu Köksal’a “çete üyesi” ithamında bulundu.

Oktay, konuşmasında CHP, İYİ Parti ve HDP’nin milli bir çabaya destek vermediklerini öne sürdü. CHP’yi hedef alan Oktay, “Önce kırıp döken, sonra helalleşmeye çalışan klasik CHP” sözlerine İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, “Ya, devleti temsil ediyorsun, ayıptır ya” derken, İYİ Partili Şenol Sunat da “Ya, Cumhurbaşkanı Yardımcısının dediğine bak!” sözleriyle karşılık verdi.

‘Millet inanmıyor'

Muhalefeti şov yapmakla suçlayan Oktay’a muhalefet tepki gösterdi. CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, “Sandıkta millet gösterecek size şovu, hiç merak etmeyin” dedi. HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan da “Millet inanmıyor bu hikâyelere” sözleriyle yanıt verdi.

'Milletvekiline çete üyesi diyemezsiniz'

Oktay, “Biz bu yönde tüm kurumlarımızla ciddi çabalar verirken karşımızda biz ne dersek tam tersini savunmayı âdet edinmiş; ‘iyi’ dediğimize ‘kötü’, ‘kötü’ dediğimize ‘iyi’ demekten başka bir şey üretemeyen bir zihniyet var. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp ‘çete üyesi’ gibi ‘Şunun ahı var, bunun ahı var!’ diye sayan hatibin nefret dilinin aksine” sözlerine muhalefetten tepki geldi.

Tartışmalar ardından Meclis’te tansiyon yükseldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Milletvekiline ‘Çete üyesi’ diyemezsiniz” dedi. Oktay ise “çete" kelimesinin kullanıldığını o yüzden kendisinin de bizzat kullandığını belirtti. CHP’li Burcu Köksal da “Çete size aittir, çete size aittir! YİMPAŞ'tan bahset, TURK Telekom'dan bahset! ‘Çete’yi size iade ediyorum, ‘çete’ size aittir” sözleriyle karşılık verdi.

“Biz, bu topraklarda -bakın bunu da iyi dinleyin- Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle tüm farklılıklarımızla biriz, beraberiz” sözlerine de HDP’li Öcalan, “Dil yasakladınız, dil” sözleriyle tepki gösterdi.