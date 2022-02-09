FT: Türkiye lirayı desteklemek için ‘yastık altını’ hedefleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da dün ve önceki gün bankacı ve yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantılar yurtdışı basınında da yer bulmaya devam ediyor.

Financial Times’tan Laura Pitel’in haberine göre, Türkiye lirayı desteklemek için halkın yastık altında sakladığı altını hedeflemekte. Nurettin Nebati’nin yatırımcılara verdiği demeçte, önümüzdeki hafta milyarlarca dolar değerindeki “yastık altındaki” altını bankacılık sistemine eklemlemeyi planladıklarını ifade ettiği aktarılıyor.

FT’nin toplantılara katılan iki katılımcıdan aktardığına göre, Nebati yurttaşların evlerinde tahmini 250 milyar dolarlık altın sakladığını, bunun yüzde 10’unun ise bankacılık sisteminde dönüştürülmesinin planlandığını söyledi. Aralık ayında açıklanan önlem paketi üzerine inşa edilecek sistemde ülkedeki 30 bin döviz bürosu ve kuyumcu dükkanının merkezi rol oynayacağı kaydedildi.

Habere göre, hükümet, program kapsamında devredilen altınları Merkez Bankası rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla külçe altına dönüştürmek için beş altın rafinerisi ile sözleşme imzaladı.

Haberde, geleneksel bir hediye de olduğu belirtilen altının, bankacılık sistemi güvensizliği ve enflasyon sebebiyle halk tarafından kendilerini korumak için tercih edilen bir yol olduğu belirtiliyor. Aralık ayında açıklanan mevduat planlarının bir miktar başarılı olduğu söylenirken, analistlerin liraya olan güvensizliğin çözümünün bu durum olmayacağı belirtiliyor. Laura Pitel, Ocak ayındaki yüzde 48,7’lik enflasyon oranı hesaba katıldığında, Türkiye’nin yüzde 35 oranında negatif faiz oranına sahip olduğunu hatırlatıyor.

'Sonrasında patlayacak'

Pitel’in görüştüğü bir yatırımcı ise, Nebati’nin yaklaşık 25 milyar dolar kaynak sağlanacağını iddia ettiği “yastık altında saklanan altın” projesine şüpheyle yaklaşıyor.

Toplantıya katılan diğer katılımcılar, hükümetin ortodoks ekonomi politikaları yerine mevduat planı gibi mikro ekonomik yönetim araçları aracılığıyla lirayı sabit tutma çabalarının en sonunda ters tepeceği konusunda uyardılar. Pitel’in konuştuğu bir yatırımcı, “Paranın değerlemesinin belirleyicisi faiz oranıdır. İdari yollarla dolardan arındırılma mümkün değildir. Belki bir yıl boyunca çalışabilir ama sonrasında patlayacak” dedi.



