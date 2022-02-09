Yurtdışı basınının gözünden Nebati’nin Londra toplantıları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yatırımcılarla temaslarda bulundu. Toplantılar yurtdışı basınında da yer buldu.

Türkiye alışılmışın dışındaki politikasını Londralı yatırımcılara sunuyor

Hazine ve Maliye ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin dün Londra’daki yatırımcılarla buluştuğunu kaydeden Reuters, ziyaretin Türkiye’nin alışılmışın dışında politikalarına ilişkin endişelerin ardından geldiği belirtiyor.

Nebati, ilk yurtdışı gezisinde yatırımcılar ve bankacılarla bir dizi toplantıda buluşurken, Türkiye’nin hane halklarının altını liraya çevirmesini sağlamak için yeni bir plan açıklayacaklarını belirtti. Nebati’ye göre turizm sektöründeki gelirler de bu sene 34,5 milyar dolara yükselecek.

Bakan Nebati ile bir araya gelen BlueBay Asset Management yetkilisi Timothy Ash’e göre, Aralık ayındaki döviz satışlarının anormal seviyede olmasına rağmen, şu andaki konumda Türk Lirası daha savunulabilir bir pozisyonda. Reuters’in haberinde, Merkez Bankası’nın Aralık ayı içerisinde 20 milyar dolarlık rezervini TL’yi desteklemek için “yaktığını” hatırlatılıyor.

Timothy Ash’e göre, Türkiye’nin ekonomisinin anahtarı döviz kuru çapası. Ash, Nebati’nin enflasyonu “ellerindeki en büyük sorun” olarak nitelendirdiğini, kendisinin de bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

Reuters’in görüştüğü diğer yatırımcılar ise, yetkililerin yüzde 50’ye yaklaşan yıllık enflasyon oranlarıyla boğuşurken, bu yıl içerisinde TL’nin sabit tutmak için ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarına ihtiyaç duyulacağı sorularına Nebati’nin cevap vermekten kaçındığını ifade ettiler.

Adını vermeyen bir yatırımcı, mesajın çok açık olduğunu, Nebati’nin döviz kurunu sabit tutulması enflasyonun gelecek yılın başlarında tek haneye düşmesini sağlayacağını söylediğini iletti.

Nebati’nin, hane halklarında 250-350 milyar dolar arası altın varlığı olduğunu, bunu liraya çevirmeye teşvik edilmesi için yeni bir plan açıklayacağını söylediği aktarıldı. Bir yatırımcı, “Bu hafta sonu insanların elindeki altınları bırakmaya nasıl ikna edeceklerine dair açıklamalar yapacaklar. Altının tekrar bankacılık sistemine girmesini istiyorlar.” dedi.

Reuters’in görüştüğü yatırımcılar, Ankara’nın dış borçlanma planlarını da inceledi. Türkiye’nin HSBC ile görüştüğü ifade edildi. Nureddin Nebati, Abu Dabi, Suudi Arabistan ve İsrail ile görüşüldüğünü takas (swap) anlaşmalarına varıldığını iletti. Haberde Nebati'nin daha fazla ayrıntı vermeyi reddettiği belirtildi.

Türkiye Londra'daki yatırımcılarla görüştü, vaatleri stabil lira

Bloomberg’in haberine göre, Nebati “nedeni belirtilmeyen kültürel farklılıklar” sebebiyle yabancıların Türkiye’deki yüksek enflasyonu anlamakta zorlanabileceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nebati’nin enflasyon ve kültürel farklılıklar arasında bağlantı kurmadığını, katılımcıların Nebati’nin yorumlarını yanlış anlamış olabileceğini iddia etti.

Türkiye’nin liradaki büyük değer kaybından sonra ilk kez küresel tahvil satışına hazırlandığı belirtiliyor. Bloomberg, Türkiye’nin HSBC dahil bankalarla görüştüğünü iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da HSBC sözcüsü de Bloomberg’e yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Bloomberg, Nureddin Nebati’nin Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a yakın olduğunu kaydetti.