FT: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?

İngiliz Financial Times gazetesinde "Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?" başlığıyla çıkan yazıda Türk Lirası'ndaki değer kaybının hiperenflasyona yol açabileceği belirtildi.

Yazıda, Ekim ayında tüketici enflasyonunun yıllık 19,9 olarak açıklanmasına karşın Merkez Bankası'nın üst üste 3. kez faiz indirimine giderek Kasım ayında faiz oranlarını yüzde 15'e düşürdüğü hatırlatıldı.

Reuters'ın anketine atıfta bulunulan yazıda, Cuma günü yıllık enflasyonun yüzde 20'yi aşarak yüzde 20,7 olarak beklendiği belirtildi. Bu oranın Türkiye'de kur krizinin yaşandığı Kasım 2018'den beri en yüksek oran olacağı kaydedildi.

Gazete, Türkiye'nin "Lira düştükçe giderek daha pahalı hale gelen ithalat ve diğer hammaddelere büyük ölçüde bağımlı" olduğunu kaydetti.

"Türkler Kasım ayının başından beri liranın dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetmesini korkuyla izliyor" denilen yazıda, "Analistler Erdoğan'ın düşük faiz oranlarına bağlılığından vazgeçmeyi reddetmesi durumunda Türkiye'nin hiperenflasyona yönelebileceği konusunda uyarıyor" ifadesine yer verildi.

Gazete, Fransa merkezli Société Générale bankası analisti Phoenix Kalen'in Türkiye'de önümüzdeki aylarda yıllık enflasyon oranının yüzde 30'a yaklaşacağı, enflasyonun yıllık yüzde 27 zirvesini görmesininse iyimser senaryo olduğu değerlendirmesini hatırlattı.