FT: Pragmatizm Orta Doğu’da diyaloğu değiştiriyor

Financial Times’tan David Gardner yazısında, Avrupa’da savaş davullarına çalmasına rağmen Orta Doğu’da pragmatik hareketlerin gözlemlendiğini, bölgede devam eden çatışmalara rağmen ülkeler arasındaki yakınlaşmalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Gardner, bölgedeki aktörlerin geçici ortaklıklar kurduğunu vurguluyor. Gardner, öncelikle Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın tekrar hayata geçeceğini, böylece İran’ın ABD ve diğer beş dünya gücüyle (İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin) ekonomik yaptırımların kaldırılması ve İran’ın nükleer programının düzenleneceği anlaşmanın tekrar hayata döndüğünü hatırlatıyor. İran’ın yıllar içinde gelişen gücü, ABD’nin bölgedeki yeni hamleleri ve Orta Doğu’daki yakınlaşmaların durumu değiştirdiği belirtiliyor.

Türkiye’nin Mısır ve Körfez ülkeleri ile uzun süreli gerilimin ardından, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti, yakın zamanda Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek olması ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile planlanan görüşmesiyle bölgedeki pragmatik hareketlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu sırada BAE’nin Suriye’nin yeniden inşa planlarına katılma çabası ve Suudi Arabistan’ın Irak ile ilişkileri, bölgede uzun süredir farklı hareketlerde bulunan ülkelerin yeni diplomatik tercihlere kaydıklarının göstergesi olarak örnekleniyor.

Gardner, bölgedeki ülkelerin Rusya ve Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olduğunu, kendi aralarında ticaret, yatırım ve diplomasi konularında ise pragmatik davranmaya başladığını belirtti. Gardner yazısını, “Garip bir şekilde bölgedeki ilişkiler Biden’ın eski patronu Barack Obama’nın 2015’te olmasını istediği hale geldi. Obama o dönemde, ‘Dostlarımıza ve İranlılara bölgeyi etkili bir şekilde paylaşma ve bir soğuk barış ortamı tesis etmeye ihtiyacımız olduğunu söylüyorum’ demişti.” diye sonlandırdı.