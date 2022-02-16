Bağdat ile Erbil arasında 'Erdoğan' gerilimi

Irak Kurdistan Bölgesel Yönetimi ile AKP iktidarı arasındaki doğalgaz görüşmesi Irak'ta kriz konusu oldu.

Şubat ayının başında Ankara'da bir araya gelen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıkları görüşmenin ayrıntıları belli olmuştu.

Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, iklinin görüşmesindeki ana gündemin Irak doğalgazı olduğu belirtilmişti.

Gazetecilere verdiği bilgide Neçirvan Barzani ile Irak doğalgazına dair konuştuklarını belirten Erdoğan, "Neçirvan Barzani, Irak'ın kuzeyinde de olsa biz onunla Irak'ın merkezini de konuşabiliriz ve konuştuk. Neçirvan Barzani'yle olan dostluğumuz bizim çok çok farklıdır ve aramızdaki hukuk ileri derecededir. O da bu konuda elinden geleni yapacağını, döner dönmez merkezi yönetimle olsun, ilgililerle olsun konuyu görüşeceğini söyledi. İnşallah Irak doğal gazıyla ilgili de anlaşmalarımızı yapıp oradan kazan-kazan esasına göre hem onlar kazanacak hem de biz kazanmış olacağız" ifadesini kullanmıştı.

Irak Hükümeti'nden Erbil'e karşı çıkış

Irak Haber Ajansı İNA'nın haberine göre, bu görüşme Irak'ta kriz konusu oldu.

15 Şubat tarihinde Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin gaz ve petrol yasasının, merkezi Irak yönetiminin anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar verdi.

Mahkeme yaptığı açıklamada “IKBY’deki petrol ve gaz yasası, Bağdat'taki merkezi anayasaya aykırıdır ve yasal değildir” ifadesine yer verdi.

Barzani: Karar kabul edilemez

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve KDK Lideri Mesud Barzani, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin kararına tepki göstererek, "karar kabul edilemez" yorumunda bulundu. Neçirvan Barzani ise bu kararın federalizmin temellerine aykırı ve endişe verici olduğunu belirtti.

Alınan kararın nasıl bir sonuç doğuracağı ise ilerleyen günlerde netleşecek