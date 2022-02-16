HDP heyeti Şengal raporunu açıkladı: 'Bir yandan IŞİD bir yandan Türkiye saldırıyor'

HDP'li milletvekilleri Hüda Kaya, Feleknas Uca, Murat Çepni ve Hasan Özgüneş'ten oluşan bir heyet geçtiğimiz gün Şengal'i ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını ve taleplerini dinlemişti. Ziyaretin ardından HDP Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla okunan raporda Şengal halkının talepleri ve bölgedeki yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

Şengal halkının talepleri

Ezidilerin on yıllardır yaşadıkları katliamlara dikkat çeken Çepni son yaşanan IŞİD saldırıları sonucunda yaşamını yitiren binlerce Ezidiyi hatırlatırken on binlercesinin göç etmek zorunda kaldığının da altını çizdi. Yaklaşık 7 bin Ezidinin de IŞİD'e ait köle pazarlarından satıldığını hatırlatan Çepni, son yaşanan hava saldırılarının derhal son bulmasını talep etiklerini belirtti.

Şengal halkının uluslararası güçlerin bu konuya duyarsız kalınmamasını talep ettiğini ifade eden Çepni aynı zamadan Şengallilerin Türkiye'deki emek ve demokrasi güçlerini, çevre ve kadın örgütlerini, aydın ve sanatçıları Şengal'e davet ettiklerini söyledi. Bunlara ek olarak Birleşmiş Milletler tarafından Ezidilerin yaşadığı katliamları bir soykırım olarak tanınması talebini de yineleyen Çepni bugün yaşanan saldırılara değindi.

'Bir yandan IŞİD bir yandan Türkiye saldırıyor'

Bugün IŞİD'in bazı örneklerde güç biriktirerek yeniden saldırılara geçtiğini ifade eden Çepni, IŞİD salırıları karşısında sessiz kalındığını söyledi. Kuzey Suriye Rojava bölgesinde IŞİD'ın son hapishane saldırılarını karşısında yaşamını yitiren 121 kişiyi anımsatan Çepni, Şengal halkı üzerindeki hava saldırılarının da derhal son bulması gerektiğini ifade etti. Şengal halkının acilen hava saldırılarına son verilmesi ve SİHA'ların bölgedeki faaliyetlerinin durdurulması gerektiği talebi olduğunu söyleyen Çepni, Ezidilere dönük saldırılara karşı Irak merkezi hükümetinin ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yetersiz kaldığını ifade etti.

Mahmur'da da benzer durumlar var

Heyet Şengal'den sonra Mahmur'daki Birleşmiş Milletler kampına da giderek burada yaşanan sorunları inceledi. Mahmur'da yaşanan sorunların da Şengal'dekiler ile benzerlikler taşıdığını ifade eden Çepni benzer talepleri Mahmur için de yineledi. Özellikle IKBY tarafından oluşturulan ambargonun derhal kaldırılanımı gerektiğini ifade eden Çepni yeni Mahmur'daki hava saldırılarına derhal son verilmesi çağrısında bulunu.