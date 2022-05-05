FT: Muhalefet Erdoğan'ın rakibini arıyor

Seçimler yaklaştıkça AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayının kim olacağı üzerine tartışmalar devam ediyor. Financial Times'ta yayınlanan bir analizde, gazetenin "gevşek" olarak tanımladığı muhalefet ittifakının cumhurbaşkanı adayını açıklamadığı süre uzadıkça Erdoğan'ı devirmek için şanslarını heba etmekte oldukları iddia edildi.

Financial Times'tan Laura Pitel'in haberine göre, Türkiye'nin ekonomi durumuna ve ülkedeki göçmenlere ilişkin kamuoyundaki artan hoşnutsuzluk, Erdoğan'ı yenmek için muhalefetin an itibariyle en büyük zafer şansları olarak tanımlanıyor.

Laura Pitel'in görüştüğü Almanya Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olan Berk Esen, iktidar partisinin bölündüğü muhalefetinse birleştiği tabloda ekonomideki kötüye gidişi Erdoğan'ın nasıl geriye çevireceğini tahmin edemediğini ifade etti.

Macaristan'daki seçimler

Macaristan'da altı muhalefet partisinin ittifakının Viktor Orbán'ı yenemediği geçen ayki seçimlerin de bir uyarı olduğunu belirten Laura Pitel görüştüğü bir muhalefet partisi yetkilisinin, “Geçen yıl bana sorsanız, çantada keklik, Erdoğan kaybedecek derdim. Artık çok daha az eminim." dediğini belirtti.

'Kral yapıcı' Kılıçdaroğlu

Pitel'in görüştüğü muhalefetteki bazı isimlerin en büyük korkusunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı kendisini aday göstermesi. Pitel'in görüştüğü muhalefetten bir isim, Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının düşük olduğunu belirtirken, Berk Esen ise Kılıçdaroğlu'nun "kral" değil "kral yapıcı" olduğunu söyledi.

İki potansiyel aday

Yirmi senedir ülkeyi yöneten Erdoğan'ın yargıdan Merkez Bankası'na tüm kurumları kontrol ettiği, daha önceki seçimlerde kendi lehine sistemi manipüle ettiğini belirten Laura Pitel, an itibariyle Erdoğan'a karşı kazanabilecek iki potansiyel adayın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Financial Times'taki yazıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşan muhalefet bloğunu mükemmel bir şekilde bir araya getirdiği, lakin seçimlerde kazanamayacağı belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun hem muhafazakarlara hem de Kürtlere hitap edebileceği, ancak kişisel hırsının muhalefetin dengesini bozabileceği ifade edildi. Mansur Yavaş'ınsa muhafazakar ve milliyetçi kimliği sebebiyle Erdoğan'ı zayıflatabileceği, buna karşın Kürtleri kazanmak için uğraşması gerektiği belirtildi.

'İmamoğlu yeni bir Erdoğan olabilir'

Laura Pitel'in görüştüğü "daha küçük partilerinden birinin yetkilisine göre", İmamoğlu'nun hırsı sebebiyle yeni bir Erdoğan olabileceğini iddia ederek "Bunu kimse istemez. Tüm bu güçlerle o işe girdikten sonra, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz." dedi.

Başbakan adayı Akşener

"Altılı masadaki" an itibariyle en büyük ikinci parti konumunda bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kritik bir rol oynayacağının belirtildiği yazıda, Akşener'in kendisini "başbakan adayı" olarak tanımladığı hatırlatıldı. Üst düzey bir İYİp yetkilisine göre, Akşener ikinci tura kalmayı riske atmak yerine, cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda Erdoğan'ı kolayca yenebilecek bir rakiple sahaya çıkmak istiyor.

Kürt seçmen

Altılı masada bulunmayan HDP'nin oy oranının yüzde 12 olduğu, buna rağmen muhalefet bloğunun organik bir parçası olmadığı, Erdoğan'ın da hedeflerinden birisinin HDP ile muhalefet bloğu arasında mesafe oluşturmak istendiği belirtildi.

Diyarbakır'daki Kürt Araştırmaları Merkezi direktörü Reha Ruhavioğlu'na göre, üç potansiyel adaydan Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu'nun HDP tabanına hitap etme olasılığı daha yüksek.