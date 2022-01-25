FT: Kazakistan olaylarıyla Erdoğan büyük patronun Putin olduğunu öğrendi

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, geçen haftalarda LPG fiyatlarındaki tavan fiyat uygulamasının kalkmasıyla protesto gösterileri olan Kazakistan’da yaşananların bölgeye etkisini mercek altına aldı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, “Kazakistan’daki olaylar, Erdoğan’a Putin’in halen bölgesel ‘büyük patron’ olduğunu gösterdi” başlığı kullanıldı. Makalede, Kazakistan’ın olayları bastırmak için Rusya ile iletişime geçmesinin ve Rusya’nın duruma müdahale etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel bir birliktelik oluşturma amacını olumsuz etkilediği belirtildi.

Makalede, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in olayları bastırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i araması, Erdoğan’ın eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle kardeşçe bir blok oluşturma hayallerini yıktı” yorumu yapıldı.