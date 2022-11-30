FT gündem olan 'Türk şarkıcı Gaye Su Akyol, Erdoğan'ın en kötü kâbusu' başlığını değiştirdi

Financial Times'ta (FT) ilk olarak "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol, Erdoğan'ın en kötü kâbusu" başlığıyla yayımlanan Nick Hasted imzalı söyleşi, kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Gelen tepkilerin ardından haberin başlığı, "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol- umut ve özgürlük" olarak değiştirildi.

Hasted, söyleşinin girişinde, "Gaye Su Akyol'u son olarak 2019'da İstanbul'da gördüğümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kötü kâbusunu andırıyordu. Bohem mahallesi Kadıköy'de coşkulu bir kalabalığa şarkı söylerken yarasa kanatlı gümüş bir pelerin ve ona uygun bir büstiyer giymişti, göbeği açıktı ve dizine kadar çekilmiş çizmeleri vardı. Bilinçli olarak ilham veriyordu, cinsel olarak özgürleşmiş, Türk kadın rock n'roll isyanının bilim kurgu vizyonuydu" yazdı.

Başlık değişimine karşın haberde geçen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kötü kâbusunu andırıyordu' ifadeleri değişmeden kaldı.

Akyol söyleşide, "O kostümleri giydiğimde kendi süper kahramanım oluyorum. Hani Süpermen telefon kulübesine gidiyor ve kendisi olarak çıkıyor ya..." demişti.

Financial Times, başlık değişimi hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Akyol'dan açıklama

Gaye Su Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FT'nin haber başlığını "müthiş saçma, provokatif, aynı zamanda sığ ve içerikten bağımsız" olarak nitelendirdi. Akyol, "Ama gerçekler yeterince ağır ve yerli yerinde. Anadolu Ejderi’nden sevgiler" dedi.

Müthiş saçma, provokatif, aynı zamanda sığ ve içerikten bağımsız bir başlık atılmış. Ama gerçekler yeterince ağır ve yerli yerinde.



Anadolu Ejderi’nden sevgiler — Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) November 30, 2022