FT: Gaye Su Akyol Erdoğan'ın en kötü kabusu

İngiliz gazetesi Financial Times, şarkıcı Gaye Su Akyol ile son albümü Anadolu Ejderi üzerine bir röportaj yayımladı.

Akyol ile Kadıköy'deki evinde söyleşen Nick Hasted'in röportajı Financial Times tarafından "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığıyla yayımlandı.

'Kadın Türk rock'n roll isyanının bilimkurgu versiyonu'

Hasted röportajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaye Su Akyol'u İstanbul'da 2019'da son gördüğümde, Erdoğan'ın en kötü kabusu gibiydi. Memleketi, bohem Kadıköy'de ateşli bir kalabalığa şarkı söylerken üzerinde yarasa kanatlı gümüş bir pelerin ve ona uygun bir büstiyer vardı, göbeği çıplaktı ve diz hizasında çizmeleri vardı. O cinsel olarak özgürleşmiş, kadın Türk rock'n roll isyanının kasıtlı ilham verici, bilimkurgu versiyonuydu. Akyol bugün İstanbul'da buluştuğumuzda 'O kostümleri giydiğimde kendi süper kahramanıma dönüşüyorum. Süperman'in telefon kulübesine girmesi ve kendisi haline gelmesi gibi' diye açıklıyor."

Röportajda Gaye Su Akyol'un Gezi direnişine katılması, 2019 yılında Nargile şarkısı nedeniyle polis tarafından sorgulanması hatırlatılırken "Fikirlerim çok açık. İnsan haklarının, kadın haklarının, queer haklarının, LGBT haklarının koruyucusuyum. Benden nefret etmeleri için bu yeterli. Ama onların karanlık fikirlerini umursamıyorum" sözlerine de yer verildi.