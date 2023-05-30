FT: Erdoğan ekonomideki kötü gidişatı durdurmak için Körfez ülkeleri ve Rusya'ya başvurabilir

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmasının ardından Türk lirasının ABD doları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamasına dikkat çekildi.

Türk lirasının dolar karşısında bugün 20,36 seviyesini gördüğüne işaret edilen haberde, liranın bir günde yaşadığı değer kaybının Haziran 2022'den bu yana ilk defa bu kadar yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Borsa dünyasının Erdoğan'ın "sürdürülemez" ekonomi politikalarının devam etmesinden endişelendiği ifade edilen haberde, liranın bu hızda değer kaybetmeyi sürdürmesi durumunda Türkiye'nin kamu maliyesinin büyük darbe alacağı belirtildi.

Diğer yandan, uzmanlar, Erdoğan'ın ekonomideki kötü gidişatı durdurmak için Ortadoğu'daki müttefikleri ve Rusya'dan yeni finans kaynakları sağlayabileceğini söylüyor.

Haberde, Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta bazı Körfez ülkelerinin "Türkiye piyasalarına istikrar sağlamak" için fon katkısında bulunduğunu söylediği hatırlatıldı.