FT: Batılı yetkililer petrol tankeri sorunundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Batılı yetkililer, Karadeniz'den ham petrol sevkiyatının aksamasından Türkiye'yi sorumlu tutarak, Türk Boğazları'ndaki trafiği engellemek için hiçbir neden olmadığını öne sürdü.

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus ham petrolünün deniz yoluyla taşınmasına 60 dolar tavan fiyatla satılmaması halinde Avrupalı şirketlerin petrol tankerlerini için sigortayı kısıtlama kararı nedeniyle, Türkiye'nin sevkiyatların sigortasız gerçekleşme olasılığına karşı Rus petrol tankerlerinin Türk karasularından geçişinin durdurulduğu bildirildi.

Petrol tekelleri Kazak petrolünü Rusya'dan taşıyor

Batılı yetkililer, boğazlarda geçiş bekleyen petrol tankerlerinin çoğunun Rusya'dan değil Kazakistan'dan petrol taşıdığını belirterek, Türkiye'nin gemilere izin vermesi gerektiği yorumunda bulundular. FT'ye konuşan Batılı bir yetkili, "Boğazları geçmek için bekleyen yaklaşık 20 dolu ham petrol tankerinden biri hariç tümü Kazak menşeli petrol taşıyor gibi görünüyor. Bu sevkiyatlar hiçbir senaryoda tavan fiyat uygulamasına tabi olmayacak; önceki haftalarda veya aylarda Kazak sevkiyatlarından sigorta durumlarında herhangi bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullandı.

Haberde, Chevron ve ExxonMobil gibi petrol tekellerinin, Kazakistan'da üretilen petrolü Rusya üzerinden Karadeniz'e sevk ettiği, buradan da Türk boğazlarından geçerek Avrupa'ya ulaştığı aktarıldı. Bu durumun, Batı'nın Rusya'nın yaptırımları altında kısıtlanmış olmadığı bildirildi.

Türkiye garanti istiyor

Türkiye, G7 ve AB'nin Rusya'ya petrol yaptırımının ardından, petrol sevkiyatı riskinin artması ve olası kazalar nedeniyle sigorta garantisi talep ediyor.

FT'ye konuşan Batılı yetkililer, Rusya'ya petrol yaptırımlarını savunurken, Türkiye'nin Rus ya da Kazak olmasına bakılmaksızın tüm petrol tankerlerinin geçişine izin vermesi gerektiğini ileri sürdüler. Aksamaların Türkiye yüzünden oluştuğunu ileri süren bir yetkili, "Tavan fiyat politikası, Türkiye'nin kuralının gerektirdiği gibi, gemilerin her bir sefer için benzersiz sigorta teminatları aramasını gerektirmiyor. Bu aksamalar tavan fiyat politikasının değil, Türkiye'nin yönetiminin sonucudur" yorumunda bulundu.

ABD ve İngiltere'den açıklamalar

ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo konuyla ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile dün görüşme gerçekleştirdi. ABD tarafından yapılan açıklamada, "Her iki yetkili de, deniz yoluyla taşınan petrolün Türk boğazlarından geçmesine izin verecek basit bir uyum rejimi oluşturarak küresel enerji piyasalarını iyi tedarik edilmiş halde tutma konusundaki ortak çıkarlarının altını çizdi" denildi.

İngiltere Maliye Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İngiltere, ABD ve AB'nin bir çözüme varmak için Türk yetkililerle yakın bir şekilde çalıştığını bildirdi. Açıklamada, "Gemilerin çevre, sağlık ve güvenlik kaygılarıyla İstanbul Boğazı'na girişinin engellenmesi için hiçbir neden yok" denildi.

'Rusya'ya petrol yaptırımı riskleri artırdı'

FT'ye konuşan denizcilik sektörü yöneticileri, Rus petrol sevkiyatına tavan fiyat mekanizmasının, Türk boğazlarında riskleri arttırdığı yorumunda bulundu.