FT: AB kıt bulunan ilaçları stoklamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanan ilaçları istiflemek için planlar hazırlamaya başladı. Brüksel, bu adımların "üreticileri tedarik garantisi vermeye mecbur edeceğini" öne sürüyor.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, Financial Times'a (FT) verdiği demeçte, bu adımla AB'nin "Çin'e bağımlılığını azaltmaya" ve yerel üretim kapasitesini artırmaya da çalışacağını söyledi.

Son dönemde hastaların penisilin ve parasetamol gibi bazı temel ilaçları bulmakta zorlandığı dikkat çekerken Avrupa Komisyonu'nun "sistemik bir sanayi politikası" yoluyla temel ilaçlarda "stratejik özerklik" sağlamak için istifçilik yoluna gideceği belirtildi.

Komisyon, adımın "tedarik için daha güçlü yükümlülükler, eksikliklerin ve geri çekilmelerin daha erken bildirilmesini ve stokların şeffaflığının artırılmasını" gerektireceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu yetkilileri FT'ye verdikleri demeçte, "kıtlıkların geçici bir sorun olmadığını" ve "belirli ürünler için birkaç ülkeye aşırı bağımlılık ve ilaçların düzenlenme ve satın alınma şekli de dahil olmak üzere çok sayıda güvenlik açığı içeren sistemik bir zorluk" yarattığını beyan etti.

AB'nin Covid-19 salgınına yanıt olarak kurulan Sağlık Acil Durum ve Müdahale Kurumu'nun "arzı iyileştirmek için" birkaç ülkede stoklanmak üzere ortak satın almalar düzenleyebileceği tahmin ediliyor.

AB'nin Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, geçen hafta ilaç sıkıntısı konusunda Yunanistan sağlık bakanı Thanos Plevris'a verdiği yanıtta “Özellikle çocuklar için olan parasetamol içeren bazı markalı ilaçlarda, antibiyotiklerde ve inhalatörlerde kıtlık var" demişti.

Kyriakides yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun bazı düzenlemeleri askıya aldığını ve kapasiteyi artırmak için AB şirketleriyle birlikte çalıştığını söyledi. Sağlık Komiseri, "Sanayi ile görüşmeler çoktan yapıldı ve bu ilaçların üretimini hızla artırmaları gerektiğinin farkındalar" dedi.