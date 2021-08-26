FSM köprüsünün bakımı başlıyor: 3 yıl sürecek

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ikinci köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaklaşık 3 yıl sürecek bakım ve onarım çalışmaları başladı. Çalışmaların 900 günü bulacağı açıklanırken, köprüyü kullanan İstanbulluların durumunun ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

Köprünün tüm askı ve halatlarının değişeceği belirtildi. 2013'te ciddi hasar gören köprünün, 900 gün sürecek bakım çalışmalarında trafiğe kapalı olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İhalesi 508.3 milyon liraya Makyol ve Japon IHI'ya verildi. Sözcü'de yer alan habere göre, köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek, köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak.