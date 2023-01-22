FSM Köprüsü'nde pankart açıldı: 'Hayvanı hor gören, oyu zor görür'

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne gelen iki kişi, üzerinde "Hayvanı hor gören, oyu zor görür. Konya'da adalete kürek indi" yazılı pankart astı.

Polis, pankartı asan kişileri gözaltına alırken, pankart da toplandı.

Konya’da belediyeye ait barınakta kürekle vurarak bir köpeği katledenlerin cezasız kalmasını protesto etmek için pankart asma eylemini gerçekleştirenlerin Karamelek Beslemede kurucusu Emre Akkuş ve Orman Besleme kurucusu Mustafa Kaygusuz olduğu öğrenildi.

Akkuş ve Kaygusuz ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.