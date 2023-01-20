Konya'daki barınak vahşetine verilen ceza belli oldu

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan sanıkların cezası belli oldu.

DHA'nın haberine göre, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'a (28) önce 1'er yıl hapis cezası verildi.

Bu ceza nitelikli halden 1 yıl 6 aya çıkartıldı. Pişmanlıklarından dolayı ceza 1 yıl 3 ay indirilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ne olmuştu?

Konya Büyükşehir Belediyesi!ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.