Freni boşalan özel halk otobüsü binaya çarptı

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Uyanış Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Oktay Suna (48), 06 DD 9606 plakalı özel halk otobüsüyle Keçiören-Kızılay seferini yapmak için yola çıktığı esnada aracının frenleri arızalandı. Kontrolden çıkan otobüs metrelerce savrulduktan sonra cadde üzerinde bulunan bir tekstil firmasına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kazaya karışan otobüs çekici yardımıyla yol kenarına çekilirken, olay vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu. Otobüs sürücüsü Oktay Suna ise yolda çocukların olduğunu belirterek, mecbur kaldığı için aracını dükkanın bulunduğu yere sürdüğünü söyledi. (İHA)