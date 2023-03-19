Freddy Kasırgası'nda can kaybı 500'ü geçti

Afrika'nın güneydoğusunda son bir aydır etkisini gösteren Freddy Kasırgası'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 522'ye ulaştı.

Kasırganın yol açtığı sel ve heyelanlarda Malavi'de 438, Mozambik'te 67, Madagaskar'da ise 17 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler, kasırganın 500 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve sadece Malavi'de 345 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

Evlerini kaybedenler kamplarda barınmaya çalışırken, yolların hasar görmesinden ötürü bazı bölgelere erişim sağlanamadığı bildirildi.

Kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmasının ise halen sürdürüldüğü aktarıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, bir aydan fazla süren Freddy Kasırgası'nın, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı. (AA)