Fransız sosyolog Alain Touraine yaşamını yitirdi

Fransız sosyolog Alain Touraine, 9 Haziran Cuma günü sabaha doğru hayatını kaybetti. Haberi, Fransa'da 2012-2017 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yapan kızı Marisol Touraine duyurdu.

Le Point'de yer alan habere göre 97 yaşında Paris'te yaşamını yitiren Alain Touraine, çalışma dünyası ya da toplumsal hareketler üzerine çalışmaları ile biliniyordu.

Touraine'in Türkçeye çevirilen kitapları arasında "Demokrasi Nedir?", "Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni Bir Paradigma" , "Modernliğin Eleştirisi" ve "Birlikte Yaşayabilecek miyiz? - Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla" yer alıyor.