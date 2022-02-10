Fransız gazetesi La Croix: ‘SİHA'lar Türkiye için nüfuz aracı’

Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, "Türkiye'nin silah üreten askeri bir güç olarak gittikçe kendini daha fazla gösterdiği" belirtildi.

"SİHA'lar savaşı nasıl değiştiriyor?" başlığıyla önceki gün yayımlanan yazıda, Ukrayna, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki çatışmalarda SİHA'ların kullanımının yaygınlaştığı kaydedildi.

Özellikle Dağlık Karabağ'da Türkiye yapımı TB-2 ve İsrail yapımı Harop SİHA'larının Azerbaycan'ın kısa sürede çok daha az can kaybıyla çatışmayı kazanmasına yardım ettiği vurgulanan yazıda Türkiye'nin SİHA'lardan bir nüfuz aracı olarak olarak yararlandığı kaydedildi.

Yazıda "Türkiye'nin Mart 2020'de Suriye'de SİHA'lardan başarılı şekilde yararlandığı, Libya'da 'meşru' hükümet kuvvetlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde 'gayrimeşru' silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlere üstünlük sağladığı" ileri sürüldü.

Baykar tarafından üretilen SİHA'ların özellikle Afrika ülkeleri için cazip olduğu savunulan ve Ukrayna'nın da 20 adet TB-2 SİHA'sı satın aldığına dikkat çekilen yazıda "Türkiye, belli parçaları ithal etmeyi sürdürse de silah üreten ve satan, hatta ekipleri eğiten askeri bir güç olarak gittikçe kendini gösteriyor." ifadesine yer verildi. Bayraktar-TB2'nin, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Katar'a onlarca SİHA ihraç edildiği aktarıldı.