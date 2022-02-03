'Bayraktar SİHA'larının Rusya’nın işgali durumunda bir önemleri olmayacak'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.

France 24’te yayınlanan haber ve analizlerde Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinin arkasında yatan sebepler, NATO’daki stratejik konumunu yükseltmek ve Rusya Başkanı Vladimir Putin olan ilişkilerde güçlenmek olarak değerlendiriliyor. Habere göre, Erdoğan’ın bu uğraşları hem büyük risk hem de büyük potansiyel taşıyor.

Haberde Ukrayna’daki patlak verecek ciddi bir çatışmanın Türkiye ekonomisini de büyük oranda etkileyeceği belirtilirken, bunun 2023’te gerçekleşecek muhtemel seçimler öncesinde Erdoğan’a zarar verebileceği yönünde yorumlar da yer aldı.

Diğer taraftan bu krizin Erdoğan’ı Türkiye ile ekonomik ve askeri ilişkiler içerisindeki Rusya lideri Putin ile Batı güçleri arasında taraf seçmeye zorlayabileceği değerlendirmesinin yer aldığı haberde, Kremlin'in Ukrayna'nın Türk SİHA'ları satın almasından duyduğu endişeye yer verildi.

Arabuluculuk

Haberde Türkiye’nin, Rusya’nın Ukrayna işgalini engelleme çabalarının başarıya ulaşması halinde Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ilişkilerin de düzelebileceği belirtiliyor. France 24’ün analizinde Erdoğan’ın bu hamlelerinin, Türkiye’nin NATO içerisindeki statüsünü de arttırmak için bir fırsat olabileceği belirtiliyor.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü Orta Doğu Programı direktörü Aaron Stein AFP’ye verdiği demeçte “Ankara hem Moskova hem de Kiev ile yakın ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor. Şu anda verili gerçek, Erdoğan yönetimi temel bir unsura geri döndü: arabuluculuk teklifi” diye belirtiyor.

SİHA’ların rolü

Ukrayna’nın Türk SİHA’ları askeri hedefleri yok etmek için kullanması üzerine, Aralık 2021’de gerçekleşen görüşmelerinde Putin bu konuyu gündeme getirmişti.

Askeri analistler, topyekün savaş durumunda insansız hava araçlarının önemlerinin kalmadığını söylese de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Rusya’nın bağımsızlığını ilan eden bölgeleri silahlandırmaya başlamasının ana nedeninin Türkiye menşeili SİHA’lar olduğunu söyledi.

Aaron Stein da AFP’ye verdiği demeçte “Ukrayna ordusunu Donbass’taki güçlerle karşı karşıya getiren asimetrik savaşta, birkaç TB2 güç dengesini bozabilir. Fakat, Rusya’nın işgali durumunda bir önemleri olmayacak” diye belirtti.

Analistler, Türkiye’nin gerilimi arttırması halinde Rusya’nın Suriye meselesi, ekonomik yaptırımlar, turizm üzerinden karşılık verebileceğini, Erdoğan’ın ilk odağının ise 2023’te gerçekleşecek seçimler olduğunu vurguluyorlar.