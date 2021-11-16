Fransız futbolcuya 6 tecavüz davası açıldı

Daha önce hakkında 4 tecavüz davası açılan Manchester City'nin Fransız defans oyuncusu Benjamin Mendy hakkında aynı suçlamadan iki dava daha açıldı.

Mendy, hakkında açılan davaların duruşması için çarşamba günü Stockport Mahkemesi'ne çıkacak.

Şu anda hapishanede bulunan 27 yaşındaki futbolcu hakkında toplam 6 tecavüz, 1 cinsel istismar davası açıldı.

Futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunan 4 şikayetçinin iddialarına göre olaylar, Ekim 2020'yle Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Mendy, 2017 yılında Monaco'dan Manchester City'e transfer olmuştu. Kulüp, davaların açılmasının ardından oyuncuyu takımdan uzaklaştırmıştı.

Mendy'in Louis Saha Matturie adındaki suç ortağının da kendisiyle beraber yargılanacağı kaydedildi. İkili 24 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.