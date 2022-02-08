Fransız Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna’da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizi için dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Ukrayna'ya geçti. Kiev'e geçen- Macron, Mariinsky Sarayı’nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

France 24’ün haberine göre Macron, Putin ve Zelensky'nin Minsk Anlaşmaları’nı desteklediğini söyledi. Ukraynalı mevkidaşı sonrasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hem Rusya hem de Ukrayna liderlerinin Minsk Anlaşmaları’nı yerine getirme taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Minsk Anlaşmaları 2014 ve 2015 yıllarında Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya yetkilileri tarafından imzalanmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Emmanuel Macron ile Kiev'de görüştükten sonra Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle yakında bir zirve düzenlemeyi beklediğini söyledi.

Putin ile Macron arasında dün gerçekleşen 5 saatlik görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki kriz ve Rusya'nın Batılı ülkelerle yaşadığı gerilim ele alınmıştı. Putin "Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Avrupa'nın güvenlik alanında olan bitenle ilgili endişeyi paylaşıyoruz" demişti. Fransa'nın bu alanda "ilkeli çözümlerin geliştirilmesi sürecinde her zaman aktif rol aldığını" söyleyen Putin bu nedenle Macron'a teşekkür ettiğini dile getirmişti.