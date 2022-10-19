Fransız çimento şirketi Lafarge IŞİD'e yardım ettiğini kabul etti

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

Hakkındaki "IŞİD'e yardım etme" suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık." ifadesine yer verildi.

'Lafarge şeytanla anlaşma yaptı'

New York Bölge Savcısı Breon Peace ve ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, New York Doğu Bölge Mahkemesinde görülen davada Lafarge'ın, hakkındaki "IŞİD'e yardım etme" suçlamasını kabul etmesinin ardından açıklama yaptı.

Lafarge ve Suriye'deki kolunun Adalet Bakanlığı tarafından, "yabancı terör örgütü"ne destekle suçlanan ilk şirketler olduğunu belirten Peace, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı" ifadesini kullandı.

Monaco ise Lafarge'ın 750 milyon dolardan fazla para cezası ödeyeceğini belirterek, "Uluslararası terörizm ile mücadele ederek ulusal güvenliğimizi korumak Adalet Bakanlığının önceliğidir" ifadesini kullandı.

"Bugünkü karar göstermiştir ki şirketler ya da yöneticileri ulusal güvenliğimizi tehdit ederse, bunun da cezası olur" diyen Monaco Lafarge'ın sağladığı maddi destek ile IŞİD ve El Nusra'nın Suriye'de alan kazandığını kaydetti. Monaco, "Şimdi birçok şirket bölgede doğru tercihi yaptı. Kendilerini terör örgütlerinin eline teslim etmedi" açıklamasını yaptı.

IŞİD'in Suriye'de Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandığı, şirketin o dönemde örgüt kontrolündeki bölgelerde faaliyetlerini sürdürmek için IŞİD'e aylık ödemeler yaptığı ve örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ortaya çıkmıştı.