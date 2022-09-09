Fransız cam eşya devi Duralex enerji krizi nedeniyle üretimi durdurdu

Fransız cam eşya şirketi Duralex artan enerji maliyetleri nedeniyle üretime en az 4 süreyle ara vereceğini duyurdu.

Şirketin CEO'su Jose-Luis Llacuna Reuters'a yaptığı açıklamada "Elektrik fiyatları son çeyrek ve gelecek yılın başı için açıklanamaz bir şekilde acımasız ve çılgınca olacaktı. Bu durum normal şartlar altında üretime devam etmeye izin vermezdi" dedi.

Bu nedenle üretimi durdurma kararı aldıklarını açıklayan Llacuna şirketin 6 aylık stokunun bulunduğunu ve ürünlerin satışına devam edeceklerini söyledi.

Duralex'in silisyumu eritip cam elde etmek için 1500 santigrat derece sıcaklığa ihtiyacı olduğunu belirten Llacuna, bunun maliyetinin Ekim'den Kasım'a dek iki katına çıkacağını söyledi.

77 yıllık şirket Kasım'da üretimi durduracağını ve merkez fabrikasındaki 250 işçiyi izne çıkaracağını açıkladı.

Llacuna 2023'ün ikinci ve üçüncü çeyreği için "yüksek ancak yılsonu fiyatlara nazaran kabul edilebilir fiyatlarla" enerji alım anlaşmaları yaptıklarını ve bu dönemde üretime yeniden başlamayı planladıklarını söyledi.

Yıllık yaklaşık 30 milyon Avro cirosu olan Duralex'in yıllık enerji maliyeti için yaptığı ödeme ortalama 3 milyon Avro.