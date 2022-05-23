Fransız Bakan: Ukrayna'nın AB'ye üye olabilmesi için daha 15 ila 20 yıl var

Fransa'nın Avrupa Bakanı dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye katılma teklifinin “15 ila 20 yıl” sonra sonuçlanabileceğini söyledi. Bakan Clement Beaune, Radio J'ye verdiği demeçte, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir veya iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sonra, uzun zaman." dedi.

Yetkili, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yanlış bilgi vermek istemiyorum" diye ekledi.

Bu ayın başlarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin “birkaç on yıl” sürebileceğini ifade etmişti. 9 Mayıs'ta Strasbourg'da düzenlenen bir Avrupa Parlamentosu oturumunda Macron, "Onlara yarın aday statüsü vermiş olsak bile, katılmalarına izin verme sürecinin birkaç yıl süreceğini, aslında şüphesiz birkaç on yıl süreceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz" demişti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu fikrin "Rusya'dan gelen baskının bir sonucu" olduğunu iddia etti.