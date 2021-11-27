Fransız askerleri eylemcilere 'uyarı ateşi' açtı: 3 kişi öldürüldü

Fildişi Sahili'nden Mali'ye yeniden konuşlanan Fransız askeri konvoyu Cumartesi günü protestolarla karşılaştı. Komşu Burkina Faso'dan Nijer'e geçtikten kısa bir süre sonra, sınıra 30 km'den daha az mesafe kala halk konvoyun önüne barikat kurdu.

İnsanlar “Kahrolsun Fransa!” diye bağırarak Fransızların kalıcı askeri varlığına karşı tepki gösterirken Fransız ordusu sözcüsü Albay Pascal Ianni, Fransız askerlerinin protestocuları savuşturmak için "uyarı ateşi" açtığını söyledi.

Eyleme dair internette yayınlanan görüntüler

Ianni, "Protestocular kamyonları yağmalamaya ve el koymaya çalıştılar" iddiasında bulunurken Nijeryalı jandarmalar ve Fransız askerlerinin ateş açtığını belirtti. AFP'ye konuşan askeri yetkili Fransız askerlerine bir zarar gelmediğini ekledi.

Yerel belediye başkanı Hamma Mamoudou, protesto sırasında en az 3 kişinin öldürüldüğü ve yaklaşık 18 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Fransız askeri sözcüsü Ianni, Fransız askerlerinin "düzinelerce kişiyi ateş açarak öldürdüğü yönündeki haberlerin yalan haber" olduğunu ifade etti.

Konvoy, Burkina Faso'da protestocular tarafından ablukaya alınan bir hafta geçirdikten sonra Nijer'de eylemlerle karşılandı. Geçen hafta sonu, 100 araçlık konvoy Fransa'nın askeri varlığına tepki gösteren yüzlerce protestocu tarafından Burkinabe şehri Kaya'da sıkıştırılmıştı.