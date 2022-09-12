Fransa'nın Marsilya kentinde iki kişi vurularak öldürüldü

Fransız polisinin basına verdiği demeçlere göre, Marsilya kentinin kuzeyinde gece meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi öldürüldü, bir kişi ağır yaralandı.

BFMTV'nin haberine göre, saldırı 13. bölgede meydana geldi. Failler L2 karayolu üzerinde bir araca defalarca ateş açarak içerideki insanları öldürdü.

Polis, kurbanların yaşlarının 20 ile 30 arasında olduğunu, ancak kimliklerinin açıklanmadığını söyledi. Raporda, öldürülen iki kişinin 'polis tarafından tanındığı' belirtildi.

Failler serbest ve polis ateş açma olayını araştırıyor.

AFP haber ajansına göre, 2022'nin başından bu yana Bouches-du-Rhône bölgesinde, çoğu Marsilya'da olmak üzere en az 22 kişi vurularak öldürüldü. Saldırıların çoğunun uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu düşündürüyor.