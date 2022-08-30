Fransa'nın enerji krizi derinleşiyor: Gazprom vanaları kıstı

Fransız elektrik şirketi Engie’den dün yapılan açıklamada, Rus enerji tekeli Gazprom’la sözleşmede yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle gaz tedarikini düşeceğini duyurdu. Fransa'dan gelen bu açıklamada, kışın yaşanması beklenen enerji arzı krizi endişelerinin artmasına neden oldu.

Gazprom’un daha önce açıkladığı 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Kuzey Akım boru hattını bakım nedeniyle kapatılmasının yarattığı baskı sürerken Rusya’nın halihazırda yüzde 20 kapasite ile çalıştırdığı hattın hiç açılmayacağına dair endişeler artıyor.

Engie’den yapılan açıklamada iki şirket arasında yaşanan anlaşmazlığın ayrıntılarına yer verilmedi.

'Arzın tamamen kesildiği senaryoya hazırlanıyoruz'

Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher, France Inter radyosunu yaptığı açıklamada, “Rusya’nın doğalgazı bariz bir şekilde silah olarak kullanıyor ve biz kendimizi arzın tamamen kesildiği bir en kötü durum senaryosuna hazırlamalıyız” dedi.

Engie’nin kendini korumak için harekete geçtiği söyleyen Pannier-Runacher açıklamada, “Engie müşterilerine yükümlülüklerini yerine getirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gaz miktarını halihazırda sağlamış bulunmaktadır. Öte yandan Gazprom’un gaz tedarikini kısmasından kaynaklanabilecek finansal ve fiziksel zararları önlemek adına gerekli önlemler alınmıştır” yorumunu yaptı.

Enerji üretimi 30 yılın en düşük seviyesinde

Fransa’da ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 70’ini sağlayan nükleer reaktörlerine bazılarının bakıma girmesi veya çalışamaması nedeniyle enerji üretimi 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransız şirketlerine enerji tasarrufu planları hazırlamaları çağrısında bulunarak, ülkede dağıtım sınırlaması yaşanması durumunda sorunu ilk olarak bu şirketlerin yaşayacağı uyarısında bulundu.