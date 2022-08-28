Fransa: Hane halkı yükselen elektrik fiyatlarından etkilenmeyecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin hane halkını korumak amacıyla yıl sonuna kadar elektrik fiyatlarında tavan fiyat uygulayacağını açıkladı.

Le Maire, elektrik fiyatlarında üst sınırın sene sonunda kalacağını, ayrıca gelecek yıl da elektrik ve doğalgaz fiyatlarının "sınırlı" olacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Le Maire, "Fransız haneleri elektrik fiyatlarındaki bu artıştan etkilenmeyecek. Hükümet, fiyat artışını yüzde 4 ile sınırladı. Bu durum 2022'nin sonuna kadar sürdürülecek" dedi.

Le Maire ayrıca, en yoksul hanelere yardım etmek için enerji kuponlarının da tanıtılacağını söyledi.

Le Maire, enerji fiyatlarındaki artışın kamu maliyesi tarafından sonsuza kadar karşılanamayacağı konusunda uyararak, "Bu, her şeyi sonsuza kadar sürdürebileceğimiz [ad vitam aeternam] anlamına gelmiyor" dedi.

Almanya ve Fransa'da enerji fiyatlar rekor kırarken, İngiltere hanelere enerji faturalarında yüzde 80'den fazla zam yapmaya hazırlanıyor.