Fransa'nın bölgesinde 'kırmızı alarm': Çok yüksek yangın riski taşıyor

Fransa'nın güneyinde bulunan Bouches-du-Rhone bölgesindeki kavurucu sıcaklıkların "çok yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "kırmızı alarm" verildi.

Uyarı nedeniyle, hava koşullarının orman ve bitki örtüsü yangınlarına yol açma ve yayma riskini çok yüksek hale getireceği gerekçesiyle bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.

Diğer yandan Fransa'nın denizaşırı toprağı Korsika Adası'nda, sıcaklığın gün içinde 40 dereceyi bulma ihtimali üzerine kırmızı alarmın bir alt derecesi olan "turuncu alarm" verildi.

Bölgede hava sıcaklığı halihazırda 34 dereceye ulaşmış durumda.

Meteoroloji İdaresi ayrıca, hassas bünyeli kişilerin kavurucu sıcaklar karşısında çok dikkatli olmaları çağrısı yaptı. (AA)