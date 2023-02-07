Fransa’dan Türkiye'ye deprem desteği: İki ekip yola çıktı

Fransa’nın Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla gönderdiği 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin Türkiye’ye doğru yola çıktığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama kurtarma köpeğinin de gönderildiği ifade edildi. Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Guillaume Garot da Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner’e deprem nedeniyle Fransa’nın Türkiye tam desteğini ilettiğini aktardı. Diğer yandan CFDT sendikası Genel Sekreteri Beatrice Lestic yaptığı açıklamada, sendikalarının Türkiye ve Suriye’deki depremlerin mağdurları için uluslararası dayanışma çağrısında bulunduğunu kaydetti. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter’dan paylaştı. (AA)