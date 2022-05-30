Fransa'dan Şampiyonlar Ligi final maçına dair açıklama

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’nın başkenti Paris’te geçtiğimiz Cumartesi günü Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında çıkan olaylardan Liverpool taraftarlarını sorumlu tuttu. Olayların nedeni olarak sahte biletleri işaret eden Darmanin, yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3’te 2’sinin sahte olduğunu öne sürdü.

Darmanin, Liverpool'un taraftarlarına elektronik bilet yerine kağıt bilet sağladığını ifade ederek, bunu "endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımladı. Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" dedi.

Darmanin, Real Madrid taraftarlarının çoğunun elektronik bilet aldığını belirterek, Real Madrid’in taraftarlarını Liverpool'dan daha iyi kontrol etmeyi başardığını öne sürdü. Polisin yaşanan olaylara hazırlıksız yakalandığını söyleyen Darmanin, söz konusu finalin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan alınmasının ardından Fransa'nın hazırlanmak için yalnızca üç aylık bir zamanı olduğuna vurgu yaptı. (İHA)