Fransa'dan Rusya'ya tahıl anlaşması tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, tahıl sevkiyatı anlaşmasına katılımını askıya alarak "Ukrayna'ya karşı saldırganlığının neden olduğu küresel gıda krizini daha vahim hale getirdiğini" öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın ciddi sonuçları olacak bu kararını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor" yorumunda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Ukrayna'dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu.

Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği ifade edilmişti. (AA)